Dopo i risultati delle elezioni | Zingaretti sfida le correnti del Pd Tanti i conti aperti da regolare

(Di giovedì 24 settembre 2020) Sembra difficile credere che ora nel Pd tutti vadano d’amore e d’accordo e che i veleni che lo hanno attraversato prima del voto siano stati definitivamente neutralizzati. Più corretto è forse parlare di tregua armata. Non c’è dubbio che molti avevano scommesso sulla sconfitta alle regionali di Nicola. E la minoranza (Gori, Nardella, Marcucci) che sostiene l’approdo al Nazareno di Stefano Bonaccini era pronta, in caso fossero crollati i bastioni di Puglia e Toscana, a inoltrare la richiesta di un congresso anticipato. Ma ora tutto questo è derubricato a chiacchiericcio.ha vinto e le velleitàfronde interne sono state momentaneamente azzerate se non per volontà almeno per forze di causa maggiore. Ma sotto sotto i mugugni rimangono e al momento ...