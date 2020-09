Dl agosto | spunta il bonus fino a 3500 euro per riqualificare l’auto

(Di giovedì 24 settembre 2020) Arriva dal M5s, tramite un emendamento al decreto, la proposta di un nuovoper far decollare le auto elettriche. La proposta a firma del pentastellato Daniele Pesco, presidente della commissione Bilancio del Senato, prevede una 3.500per chi installa sulla propria auto sistemi di riqualificazione elettrica. Ilper i sistemi di riqualificazione elettrica La misura verrebbe introdotta in via sperimentale le omologazioni fatte entro il 31 dicembre 2021 su motori termici, e interessa i veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G. La proposta di modifica, all’esame della commissione Bilancio, prevede un contributo pari al 60% del costo di riqualificazionead un massimo di 3.500 ...

Arriva dal M5s, tramite un emendamento al decreto Agosto, la proposta di un nuovo bonus per far decollare le auto elettriche. La proposta a firma del pentastellato Daniele Pesco, presidente della ...Gli incentivi per la transizione verso le auto meno inquinanti potrebbero avere una variante in più. Almeno, questo è quanto propone il Movimento Cinque Stelle con un emendamento presentato al decreto ...