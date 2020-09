Disagi e rallentamenti per i lavori sulla “Telesina”: la Lonardo interroga il ministro (Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSi torna a parlare di “Telesina”. La senatrice Sandra Lonardo, ora iscritta al gruppo Misto”, ha interrogato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti denunciando i Disagi dovuti ai lavori in corso e chiedendo una accelerazione degli stessi. “La strada statale 372 “Telesina” rappresenta per la città di Benevento, e per tutto il Sannio, ma anche per regioni come la Puglia e la Basilicata, il principale collegamento stradale verso Roma e parte del Paese… i circa 70 chilometri che collegano Benevento a Caianello, e dunque all’autostrada A1, sono un elemento essenziale alla mobilità territoriale sannita, ma ne costituiscono anche un limite storico! La struttura dell’arteria, a due sole corsie, da sempre ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSi torna a parlare di “Telesina”. La senatrice Sandra, ora iscritta al gruppo Misto”, hato ildelle Infrastrutture e dei Trasporti denunciando idovuti aiin corso e chiedendo una accelerazione degli stessi. “La strada statale 372 “Telesina” rappresenta per la città di Benevento, e per tutto il Sannio, ma anche per regioni come la Puglia e la Basilicata, il principale collegamento stradale verso Roma e parte del Paese… i circa 70 chilometri che collegano Benevento a Caianello, e dunque all’autostrada A1, sono un elemento essenziale alla mobilità territoriale sannita, ma ne costituiscono anche un limite storico! La struttura dell’arteria, a due sole corsie, da sempre ...

ferpress : #Anm: disagi e rallentamenti sulla Linea 1 della #metro. Al lavoro per rapida messa in esercizio dei due #treni nuo… - LuceverdeRoma : #Roma ??#semafori non funzionanti - Via Oderisi da Gubbio Disagi alla circolazione con rallentamenti in prossimit… - BlueBandit_16 : @gustatore @ispioggia ...ma da quando? ?? Ci si lamenta spesso che le file delle donne siano più affollate rispetto… - PALERMOPM : Lavori -

Ultime Notizie dalla rete : Disagi rallentamenti Disagi e rallentamenti per i lavori sulla "Telesina": la Lonardo interroga il ministro anteprima24.it Maltempo, un nubifragio mette in ginocchio Roma

Pioggia torrenziale, strade allagate, auto bloccate e infiltrazioni in diverse stazioni della line A della metropolitana. In serata si è abbattuta una bomba d'acqua su Roma. Dalle 19.50 numerose ferma ...

METEO – Violento NUBIFRAGIO colpisce ROMA: diversi disagi e allagamenti

mercoledì 23 settembre 2020 – come riportato da “Blitzquotidiano.it” – un violento nubifragio si è abbattuto anche su Napoli e provincia ed ha causato gravi disagi e rallentamenti alla circolazione.

Pioggia torrenziale, strade allagate, auto bloccate e infiltrazioni in diverse stazioni della line A della metropolitana. In serata si è abbattuta una bomba d'acqua su Roma. Dalle 19.50 numerose ferma ...mercoledì 23 settembre 2020 – come riportato da “Blitzquotidiano.it” – un violento nubifragio si è abbattuto anche su Napoli e provincia ed ha causato gravi disagi e rallentamenti alla circolazione.