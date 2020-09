Dipendente positivo ricoverato a Spallanzani, Mise evacuato (Di giovedì 24 settembre 2020) Roma – Il Ministero dello Sviluppo economico, a Roma, e’ stato chiuso dopo che uno dei dipendenti e’ stato ricoverato all’Istituto Spallanzani per Covid-19. La sanificazione verra’ eseguita da una ditta identificata dal ministero secondo quanto prevede l’attuazione di un protocollo Mise come datore di lavoro. Leggi su romadailynews (Di giovedì 24 settembre 2020) Roma – Il Ministero dello Sviluppo economico, a Roma, e’ stato chiuso dopo che uno dei dipendenti e’ statoall’Istitutoper Covid-19. La sanificazione verra’ eseguita da una ditta identificata dal ministero secondo quanto prevede l’attuazione di un protocollocome datore di lavoro.

Corriere : Evacuato il ministero dello Sviluppo: c’è un dipendente positivo al coronavirus - Pega6us : RT @andiamoviaora: Il MISE evacuato per caso positivo Covid ?? Tra pochissimo ci richiuderanno tutti di nuovo. Strategia secondo lockdown av… - emanuelmme1 : RT @HuffPostItalia: Positivo un dipendente del Ministero dello Sviluppo economico, evacuazione in corso - Bomba2H : RT @andiamoviaora: Il MISE evacuato per caso positivo Covid ?? Tra pochissimo ci richiuderanno tutti di nuovo. Strategia secondo lockdown av… - mancorama : RT @andiamoviaora: Il MISE evacuato per caso positivo Covid ?? Tra pochissimo ci richiuderanno tutti di nuovo. Strategia secondo lockdown av… -