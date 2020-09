Diletta Leotta: “Quando mi dissero che lavoravo a Sky solo per il seno” (Di giovedì 24 settembre 2020) Diletta Leotta si racconta in un libro. “Quando mi dissero che lavoravo a Sky solo per il seno” Diletta Leotta, giornalista di Dazn, ha scritto un libro (pubblicato da Sperling & Kupfer) in cui racconta se stessa senza filtri, senza segreti, parlando di amore, esperienze professionali e quei ritocchini per i quali ogni tanto viene criticata sui social. “All’inizio avevo dei dubbi, ho messo in conto che ci saranno delle critiche, ma poi ho pensato che scrivevo di me stessa e che è bello essere se stessi”, ha spiegato la conduttrice al Corriere della sera. L’idea di un libro sulla propria vita? Arrivata durante il lockdown. Diletta Leotta, 29 anni, ha voluto mettersi alla prova: “Mi son ... Leggi su tpi (Di giovedì 24 settembre 2020)si racconta in un libro. “Quando michea Skyper il seno”, giornalista di Dazn, ha scritto un libro (pubblicato da Sperling & Kupfer) in cui racconta se stessa senza filtri, senza segreti, parlando di amore, esperienze professionali e quei ritocchini per i quali ogni tanto viene criticata sui social. “All’inizio avevo dei dubbi, ho messo in conto che ci saranno delle critiche, ma poi ho pensato che scrivevo di me stessa e che è bello essere se stessi”, ha spiegato la conduttrice al Corriere della sera. L’idea di un libro sulla propria vita? Arrivata durante il lockdown., 29 anni, ha voluto mettersi alla prova: “Mi son ...

