Digital tax, Gentiloni: meglio una soluzione unica europea che tante nazionali (Di giovedì 24 settembre 2020) (Teleborsa) – È preferibile una tassazione europea a tante nazionali quando si parla di Digital tax. È la posizione espressa dal Commissario Ue agli Affari economici Paolo Gentiloni nel corso di un’audizione alla nuova Commissione speciale sulle questioni fiscali del Parlamento europeo. “Se chiedi alle grandi compagnie Digitali se preferiscono una tassazione Ue o 5-6 in tassazioni nazionali in paesi Ue, la risposta è chiaramente una soluzione europea”, ha detto Gentiloni. L’ex Presidente del Consiglio italiano non ha però chiuso la porta alla via globale che “resta possibile”. In questo caso, però, il Commissario europeo ha anche avvertito che ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 24 settembre 2020) (Teleborsa) – È preferibile una tassazionequando si parla ditax. È la posizione espressa dal Commissario Ue agli Affari economici Paolonel corso di un’audizione alla nuova Commissione speciale sulle questioni fiscali del Parlamento europeo. “Se chiedi alle grandi compagniei se preferiscono una tassazione Ue o 5-6 in tassazioniin paesi Ue, la risposta è chiaramente una”, ha detto. L’ex Presidente del Consiglio italiano non ha però chiuso la porta alla via globale che “resta possibile”. In questo caso, però, il Commissario europeo ha anche avvertito che ...

(Teleborsa) - È preferibile una tassazione europea a tante nazionali quando si parla di digital tax. È la posizione espressa dal Commissario Ue agli Affari economici Paolo Gentiloni nel corso di un'au ...

Regole più severe per l'attività dei colossi tecnologici: il Digital Services Act regolerà l'attività delle piattaforme tutelando la concorrenza. L’Unione Europea si vuol dotare di nuovi poteri per li ...

