Di Maio e Zingaretti si spartiscono le amministrative 2021? Il Pd torinese risponde (Di giovedì 24 settembre 2020) La notizia diffusa sui quotidiani questa mattina di un accordo tra Pd e M5s sulle amministrative 2021 non lascia indifferente il Pd torinese da sempre avverso a patti con i pentastellati. Il tutto partirebbe da una telefonata tra Luigi Di Maio e il segretario dem Nicola Zingaretti: risultato del colloquio telefonico Torino ai Cinque Stelle e Roma al Partito Democratico alle prossime elezioni. In realtà lo stesso Pd ha smentito la telefonata: "Come ribadito già in altre occasioni, decidono i territori le alleanze e i candidati alle amministrative" scrivono. E proprio i rappresentati dei dem sul territorio sono i primi a dire la loro contro l'alleanza con Appendino e i suoi, non nascondendo la voglia di riscatto dopo la delusione del 2016.

