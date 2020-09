Democrazia diretta, quattro considerazioni sulle parole di Beppe Grillo (Di giovedì 24 settembre 2020) Dunque ci risiamo: all’indomani del referendum sulla riduzione dei parlamentari Beppe Grillo rilancia la provocazione del fu Gianroberto Casaleggio: “Non credo più in una forma di rappresentanza parlamentare ma credo nella Democrazia diretta fatta dai cittadini attraverso i referendum”. E’ una affermazione grave, che non può passare sotto silenzio. Prima considerazione: la Democrazia diretta non è Democrazia. Chiunque abbia partecipato anche soltanto ad una assemblea di condominio sa che il voto è soltanto l’ultimo passaggio di un percorso complesso finalizzato ad elaborare la proposta che viene messa in votazione. Una assemblea minimamente numerosa è costretta a delegare ad una commissione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Dunque ci risiamo: all’indomani del referendum sulla riduzione dei parlamentaririlancia la provocazione del fu Gianroberto Casaleggio: “Non credo più in una forma di rappresentanza parlamentare ma credo nellafatta dai cittadini attraverso i referendum”. E’ una affermazione grave, che non può passare sotto silenzio. Prima considerazione: lanon è. Chiunque abbia partecipato anche soltanto ad una assemblea di condominio sa che il voto è soltanto l’ultimo passaggio di un percorso complesso finalizzato ad elaborare la proposta che viene messa in votazione. Una assemblea minimamente numerosa è costretta a delegare ad una commissione ...

DantiNicola : Sarà anche un comico ma a me #Grillo che propone di abolire il voto per i parlamentari e passare al sorteggio non f… - fattoquotidiano : Referendum, Grillo: “Non credo più nella rappresentanza parlamentare, ma nella democrazia diretta”. E difende Rouss… - riotta : Due visioni a confronto Scegliete voi @beppe_grillo : Non credo nel Parlamento ma nella democrazia diretta Aldo Mor… - Pitriola56 : RT @elvielly: Grillo: 'Credo nella democrazia diretta, non nel Parlamento” M5S: Espulsioni in vista per chi ha votato NO I 5Stelle e la l… - smilypapiking : RT @gloquenzi: Buona fortuna ai “sí riformisti” Grillo oggi con Pauli e Sassoli: “Per me che ho contribuito alla democrazia diretta, quind… -