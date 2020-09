Dedica di Insigne per la moglie Genny | “Auguri alla persona più speciale della mia vita”

Leggi su golssip

(Di giovedì 24 settembre 2020) "Buon compleannopiùmia vita! Ti amo!". Con queste parole, in unasu Instagram. Lorenzo- attaccante del Napoli - ha fatto gli auguri, Genoveffa Darone. La bellacompie gli anni, ma non arriverà la sua risposta sotto al post del marito perché lui ha voluto fortemente che lei non avesse un suo profilo. È gelosissimo di lei. Sono sposati dal 2012 e hanno due figli.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CFhFmSPKZmI/"diper la: “Auguripiù...