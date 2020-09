De Roon | «Ilicic ha bisogno di tempo Scudetto? Vedremo tra tre mesi come siamo messi»

(Di giovedì 24 settembre 2020) Marten De, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole Marten Deha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista dell’inizio della stagione orobica. Le sue parole.– «I nostri obiettivi? Juventus, Inter e Napoli devono giocare per lo, noitra 3-4: sarebbe una grande cosa ripetere quanto fatto nell’ultima stagione». SQUADRA E– «E’ andato via Castagne ma abbiamo comprato 4-5 giocatori. Ho avuto di conoscerne alcuni, sono forti, poi deve arrivare Miranchuk e forse tra poco anche. Josip hadi ...

