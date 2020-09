De Luca rimette la mascherina ai campani: obbligatoria anche all'aperto (Di giovedì 24 settembre 2020) Il governatore appena riconfermato della campania, Vincenzo De Luca, rimette la mascherina a tutti. La protezione diventa obbligatoria in tutta la regione anche all'aperto e durante l'intero arco della giornata "a prescindere dalla distanza interpersonale". Lo stabilisce un'ordinanza firmata dal presidente De Luca a conclusione della riunione dell'Unità di crisi regionale. L'ordinanza contiene ulteriori misure per la prevenzione e la sicurezza con validità da oggi, 24 settembre, fino al 4 ottobre. L'ordinanza numero 72, firmata oggi dal governatore campano Vincenzo De Luca, dispone "l'obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina anche nei ... Leggi su iltempo (Di giovedì 24 settembre 2020) Il governatore appena riconfermato dellaa, Vincenzo Delaa tutti. La protezione diventain tutta la regioneall'e durante l'intero arco della giornata "a prescindere dalla distanza interpersonale". Lo stabilisce un'ordinanza firmata dal presidente Dea conclusione della riunione dell'Unità di crisi regionale. L'ordinanza contiene ulteriori misure per la prevenzione e la sicurezza con validità da oggi, 24 settembre, fino al 4 ottobre. L'ordinanza numero 72, firmata oggi dal governatore campano Vincenzo De, dispone "l'obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare lanei ...

tempoweb : #DeLuca rimette la #mascherina ai campani: obbligatoria anche all'aperto #campania #24settembre… - anicestellat0 : ma de luca che rimette l'obbligo della mascherina subito dopo la rielezione? LOL - LuigiBevilacq17 : RT @Jnterista_5: Chiusure in Germania e Francia. In spagna entra in azione l'esercito. De Luca rimette l'obbligo delle mascherine. Twitte… - TeofiloSteven : RT @Jnterista_5: Chiusure in Germania e Francia. In spagna entra in azione l'esercito. De Luca rimette l'obbligo delle mascherine. Twitte… - Jnterista_5 : Chiusure in Germania e Francia. In spagna entra in azione l'esercito. De Luca rimette l'obbligo delle mascherine.… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca rimette De Luca rimette la mascherina ai campani: obbligatoria anche all'aperto Il Tempo De Luca rimette la mascherina ai campani: obbligatoria anche all'aperto

Il governatore appena riconfermato della Campania, Vincenzo De Luca, rimette la mascherina a tutti. La protezione diventa obbligatoria in tutta la regione anche all’aperto e durante l’intero arco dell ...

Una stagione da sfruttare contro la piaga populista

Più d’un commentatore politico, in queste ore, se ne dice certo: in Italia i “populismi ” sono giunti ai titoli di coda, la vittoria del «Sì» al referendum è il loro canto del cigno. Individuiamo gli ...

Il governatore appena riconfermato della Campania, Vincenzo De Luca, rimette la mascherina a tutti. La protezione diventa obbligatoria in tutta la regione anche all’aperto e durante l’intero arco dell ...Più d’un commentatore politico, in queste ore, se ne dice certo: in Italia i “populismi ” sono giunti ai titoli di coda, la vittoria del «Sì» al referendum è il loro canto del cigno. Individuiamo gli ...