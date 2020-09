Dal 24 settembre obbligo di mascherina: non solo Campania, cosa dice l’ordinanza (Di giovedì 24 settembre 2020) Ripristinata l’obbligo di mascherina a partire da oggi 24 settembre in Italia. Il provvedimento non riguarda tutto il Paese, a differenza di quanto avvenuto poche settimane fa, ma determinate aree del Paese. Per questa ragione, riteniamo importante evidenziare quali saranno le zone coinvolte, se pensiamo al fatto che nelle ultime ore sono pervenute diverse ordinanze particolarmente delicate sotto questo punto di vista. Insomma, dove diventa obbligatoria, a prescindere da distanze ed orari? Facciamo un punto. obbligo di mascherina non solo in Campania dal 24 settembre La notizia più importante del giorno arriva senza ombra di dubbio dalla Campania, dove l’obbligo di mascherina è ... Leggi su bufale (Di giovedì 24 settembre 2020) Ripristinata l’dia partire da oggi 24in Italia. Il provvedimento non riguarda tutto il Paese, a differenza di quanto avvenuto poche settimane fa, ma determinate aree del Paese. Per questa ragione, riteniamo importante evidenziare quali saranno le zone coinvolte, se pensiamo al fatto che nelle ultime ore sono pervenute diverse ordinanze particolarmente delicate sotto questo punto di vista. Insomma, dove diventa obbligatoria, a prescindere da distanze ed orari? Facciamo un punto.dinonindal 24La notizia più importante del giorno arriva senza ombra di dubbio dalla, dove l’diè ...

channeldraw : Libertà per Dana Lauriola L’attivista e portavoce del movimento NO TAV Dana Lauriola è stata arrestata all’alba del… - Treccani : Un invito a non trascurare le cose che abbiamo di fronte tutti i giorni, a non dimenticare di notare la bellezza de… - istat_it : ??#Istat partecipa a #TriesteNext ?? dal 25 al 27 settembre ? Ci saremo con uno spazio dedicato ad attività divu… - pic_cla : RT @UCAlbinoLeffe: ?? Domani, 25 Settembre, inizia l’attività della Scuola Calcio Femminile! ??? ?? U12: Bambine nate dal 2009 al 2015 ?? Vuoi… - EuFab3 : @Uberbored_80 tutto settembre lavoriamo dal lunedì al giovedì! settimana corta! -

Ultime Notizie dalla rete : Dal settembre Cose da fare a Napoli per il Weekend dal 25 al 27 settembre 2020 Napoli da Vivere Performing Media. L’evoluzione tecnologica da giocare per non essere giocati

Talk, walkabout, workshop, proiezioni, performance, installazioni, podcasting, mappature. Un progetto sulle creatività digitali che si svolgerà fino al 29 settembre a Roma, vincitore dell’Avviso Pubbl ...

Diretta Milan Bodo/Glimt/ Streaming video DAZN: 3° turno preliminare, Europa League

Diretta Milan Bodo/Glimt streaming video DAZN: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per l’Europa League 2020-2021, è il terzo turno preliminare. Diretta Milan Bodo ...

Talk, walkabout, workshop, proiezioni, performance, installazioni, podcasting, mappature. Un progetto sulle creatività digitali che si svolgerà fino al 29 settembre a Roma, vincitore dell’Avviso Pubbl ...Diretta Milan Bodo/Glimt streaming video DAZN: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per l’Europa League 2020-2021, è il terzo turno preliminare. Diretta Milan Bodo ...