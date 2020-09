(Di giovedì 24 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) –e palazzi dello sport pronti ai cancelli al pubblico fino ad un massimo del 25%. La Conferenza delleha elaborato le “per la partecipazione del pubblico agli eventi ed alle competizioni sportive”, si aspetta l’ok dal governo, ma intanto la Regione Lazio si smarca.“Oggi abbiamo elaborato e approvato un documento di proposta al governo per l’adozione diper la partecipazione del pubblico agli eventi ed alle competizioni sportive ed uno per la ripresa degli sport di contatto”, ha detto il vicepresidenteConferenza dellee delle Province autonome, Giovanni Toti, che ha ...

GiovanniToti : Dal confronto e dalla collaborazione tra le Regioni durante il lockdown sono nati provvedimenti e linee guida che h… - SusannaCeccardi : Sulle linee guida relative al recovery fund il governo doveva interfacciarsi seriamente con i governatori delle regioni. @CoffeeBreakLa7 - CorriereCitta : Da Regioni linee guida per riaprire gli stadi al 25% della capienza - 100x100Napoli : Stadi, linee guida dalle Regioni: “Tutti con mascherina, capienza al 25%” - regioni_it : Toti: proposte al governo linee guida per partecipazione del pubblico agli eventi sportivi -

Ultime Notizie dalla rete : Regioni linee

Regioni.it

per entrambi un PB che strapazza il precedente e li pone rispettivamente al 4° e 9° posto in regione.Nello sprint breve, bella prova negli 80 metri di Joel Calbi, che taglia il traguardo in 10”19, di ...Dopo aver affrontato i mesi più duri dell’emergenza sanitaria, grazie a un lavoro di squadra regionale che ha visto tutto il territorio, da Piacenza a Rimini, impegnato in una collaborazione reciproca ...