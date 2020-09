Cristina Chiabotto festeggia l’anniversario di nozze con Marco Roscio al cinema (Di giovedì 24 settembre 2020) Super sopresa per il primo anniversario di matrimonio di Cristina Chiabotto a suo marito Marco Roscio: l’ex Miss Italia ha organizzato per lui in un cinema la proiezione del film delle loro nozze. Un regalo originale, ovviamente gradito e perfettamente curato tanto che la Chiabotto ha previsto persino la locandina del film. La sala cinematografica affittata è la Lux di Torino e sono stati realizzati i biglietti all’ingresso. Cristina Chiabotto sulla fine della storia con Fabio Fulco: ‘Mi ha ferita’ Successivamente ha raccontato tutto su Instagram con un post che ricorda quel fantastico 21 settembre: Ho immaginato questo giorno migliaia di volte e così chiudendo gli occhi ho iniziato ... Leggi su tvzap.kataweb (Di giovedì 24 settembre 2020) Super sopresa per il primo anniversario di matrimonio dia suo marito: l’ex Miss Italia ha organizzato per lui in unla proiezione del film delle loro. Un regalo originale, ovviamente gradito e perfettamente curato tanto che laha previsto persino la locandina del film. La salatografica affittata è la Lux di Torino e sono stati realizzati i biglietti all’ingresso.sulla fine della storia con Fabio Fulco: ‘Mi ha ferita’ Successivamente ha raccontato tutto su Instagram con un post che ricorda quel fantastico 21 settembre: Ho immaginato questo giorno migliaia di volte e così chiudendo gli occhi ho iniziato ...

Non poteva esserci regalo più originale e più gradito, per la giovane coppia che ha potuto rivivere quel giorno grazie all'idea dell'ex Miss Italia che ha confezionato un vero e proprio film, con tant ...

Per il primo anniversario di nozze con Marco Roscio, Cristina Chiabotto organizza una serata di coppia al cinema. La sorpresa organizzata dalla ex Miss Italia per il marito prevede la visione in una s ...

Non poteva esserci regalo più originale e più gradito, per la giovane coppia che ha potuto rivivere quel giorno grazie all'idea dell'ex Miss Italia che ha confezionato un vero e proprio film, con tant ...