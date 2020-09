Covid, Sgarbi show alla Camera: “Ma che modello italiano. Il governo ha sostituito Dio col vaccino…”(video) (Di giovedì 24 settembre 2020) Vittorio Sgarbi controcorrente. E alla Camera va in scena la sua ultima invettiva contro le misure anti-Covid varate dal governo, che il critico d’arte vive e contesta come draconiane. Eccessive. Fuorvianti. Dunque, ancora una volta, sul tema Coronavirus – e sulle sue declinazioni che implicano il ruolo di virologi, esperti di governo e disposizioni dell’esecutivo – uno Sgarbi pungente e dialogante solo nei toni, (non certo della sostanza di quello che dichiara a riguardo), va dritto al punto. Covid, Sgarbi show alla Camera Contro tutto e contro tutti. E per la sua arringa sceglie l’Aula della Camera dove l’onorevole del Gruppo Misto, ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 24 settembre 2020) Vittoriocontrocorrente. Eva in scena la sua ultima invettiva contro le misure anti-varate dal, che il critico d’arte vive e contesta come draconiane. Eccessive. Fuorvianti. Dunque, ancora una volta, sul tema Coronavirus – e sulle sue declinazioni che implicano il ruolo di virologi, esperti die disposizioni dell’esecutivo – unopungente e dialogante solo nei toni, (non certo della sostanza di quello che dichiara a riguardo), va dritto al punto.Contro tutto e contro tutti. E per la sua arringa sceglie l’Aula delladove l’onorevole del Gruppo Misto, ...

