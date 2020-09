Covid Roma, nuovo picco: boom di richieste per i vaccini anti-influenza (Di venerdì 25 settembre 2020) Per Roma è un record: 148 contagiati dal Covid in un giorno, mai così tanti, in 24 ore, dall?inizio dell?epidemia. E i pazienti più gravi, quelli ricoverati in... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 25 settembre 2020) Perè un record: 148 contagiati dalin un giorno, mai così t, in 24 ore, dall?inizio dell?epidemia. E i pazienti più gravi, quelli ricoverati in...

«Anche nel Lazio potremmo introdurre presto l’obbligo di mascherina all’aperto», racconta a Il Messaggero Alessio D’Amato, l’assessore regionale alla Sanità. Da cosa dipende, assessore? «Dai numeri de ...

Coronavirus, 1.786 nuovi casi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) - Ancora in aumento i casi di Coronavirus in Italia. Sono 1.786 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, e 23 i decessi che portano il totale delle vittime a 35.781. Nelle ulti ...

