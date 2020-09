Covid | quali sono i paesi europei in cui la situazione attuale è peggiore di marzo

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 24 settembre 2020) Lacoronavirus in alcuni«è peggio che a». Queste le parole che fanno scattare l’allarme pronunciate da Stella Kyriakides, commissaria alla Salute. Diventa sempre più imperativo rispettare le norme di distanziamento sociale e utilizzare correttamente la mascherina, quindi, per la seconda ondata autunnale che già era stata ampiamente annunciata. C’è una lista didove lasta peggiorando rapidamente e dove «bisogna mettere in atto tutte le misure necessarie» per «evitare un ripetersi delladella primavera scorsa». LEGGI ANCHE >>> Cosa ...