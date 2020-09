Covid Italia | bollettino oggi 24 settembre | 1 786 nuovi contagi | 23 morti | 10 in Lombardia Veneto e Lazio in testa

GassmanGassmann : L’Italia, gli italiani, stanno controllando il #covid meglio del resto dei nostri vicini europei. Aumenta il numero… - antoguerrera : Che diranno italiani e tedeschi? D: “Italia e Germania hanno meno casi covid perché il loro track&trace funziona?”… - msgelmini : Approvata mozione @forza_italia su vaccino antinfluenzale: chiediamo di prevederlo gratis anche per gli over60 e di… - Tonino1341959 : RT @GianricoCarof: Johnson (mediocre demagogo che cerca di giustificare il disastro della sua politica): “abbiamo più casi di COVID che in… - Giutah : RT @GianricoCarof: Johnson (mediocre demagogo che cerca di giustificare il disastro della sua politica): “abbiamo più casi di COVID che in… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia

Dodicimila e cinquecento visitatori. Tanto è il risultato dell’edizione 2020 di Cortona on the move, festival internazionale di fotografia documentaria che, nel suo decimo anno di vita, a causa del Co ...MILANO - La Lega Basket è pronta al rilancio dopo lo stop forzato per il coronavirus che ha costretto a dichiarare ... presenting sponsorship di UnipolSai per la Final Eight di Coppa Italia e per la ...