Covid | in Campania mascherine obbligatorie da oggi anche all' aperto

Mascherina obbligatoria in Campania anche all'aperto e durante l'intero arco della giornata 'a prescindere dalla distanza interpersonale'. Lo stabilisce un'ordinanza firmata dal presidente della ...

#Covid In Campania da oggi obbligo di mascherina all'aperto - #Covid: obbligo di mascherina all'aperto in #Campania e a #Foggia - A #Napoli si ripete il prodigio della liquefazione del #sangue di San #Gennaro

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania Perché la Campania è di nuovo a rischio Covid19: più contagi, meno tamponi, vaccini in ritardo Fanpage.it Coronavirus, 1.786 nuovi casi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Ancora in aumento i casi di Coronavirus in Italia ... sono Veneto (248), Lazio (230), Lombardia (229), Campania (195) e Toscana (156).

L'aumento di contagi in Italia, così come nel resto d'Europa, sta nuovamente facendo crescere l'ansia tra la popolazione. Al di là dei nostri confini, i governi stanno aumentando le misure di contenim ...

