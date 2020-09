Covid | Ibrahimovic positivo Ma lui ci scherza su | “Il virus ha deciso di sfidarmi | pessima idea”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 24 settembre 2020) Roma, 24 set – Zlatanè risultatoal corona. Una brutta tegola anche per il Milan che stasera sfiderà in casa i norvegesi del Bodø/Glimt, partita valida per il terzo turno preliminare di Europa League. I rossoneri non potranno dunque contare sull’attaccante svedese, che peraltro lunedì scorso alla prima di campionato aveva dimostrato di essere in ottima forma, segnando due reti al Bologna. “AC Milan – si legge nella nota della società – comunica che Zlatanè risultatoal tampone effettuato per la partita odierna, Milan-Bodø Glimt. Informate le autorità sanitarie competenti, il giocatore è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Tutti gli altri tamponi ...