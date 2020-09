Covid, evacuato il Ministero dello Sviluppo Economico: contagiato un dipendente (Di giovedì 24 settembre 2020) Covid a Roma. L’edificio del Ministero dello Sviluppo Economico a Roma in via Molise è in corso di evacuazione. Risultato positivo un dipendente Il Covid-19 continua a diffondersi irrefrenabilmente in Italia. L’edificio del Ministero dello Sviluppo Economico a Roma in via Molise è in corso di evacuazione dopo che uno dei dipendenti è risultato positivo al coronavirus. Di conseguenza è stata ordinata l’evacuazione di tutti i dipendenti del Mise di via Molise. Il conteggio dei casi Covid in Italia, ha rivelato 1640 nuovi casi da coronavirus, lo emerge dai dati del bollettino del Ministero della Salute. Nell’ultimo ... Leggi su zon (Di giovedì 24 settembre 2020)a Roma. L’edificio dela Roma in via Molise è in corso di evacuazione. Risultato positivo unIl-19 continua a diffondersi irrefrenabilmente in Italia. L’edificio dela Roma in via Molise è in corso di evacuazione dopo che uno dei dipendenti è risultato positivo al coronavirus. Di conseguenza è stata ordinata l’evacuazione di tutti i dipendenti del Mise di via Molise. Il conteggio dei casiin Italia, ha rivelato 1640 nuovi casi da coronavirus, lo emerge dai dati del bollettino deldella Salute. Nell’ultimo ...

