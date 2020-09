Covid, da oggi in Campania obbligatorio indossare mascherina all’aperto (Di giovedì 24 settembre 2020) Covid, da oggi in Campania obbligatorio indossare mascherina all’aperto. Così l’ordinanza del governatore De Luca Da oggi, giovedì 24 settembre, in Campania parte l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. Al termine del vertice dell’Unità di Crisi, il governatore campano Vincenzo De Luca ha firmato l’ordinanza contenente nuove misure di sicurezza anti Covid. Leggi anche:—>Droga, 1.300 … L'articolo Covid, da oggi in Campania obbligatorio indossare mascherina all’aperto proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 24 settembre 2020), dainall’aperto. Così l’ordinanza del governatore De Luca Da, giovedì 24 settembre, inparte l’obbligo dilaall’aperto. Al termine del vertice dell’Unità di Crisi, il governatore campano Vincenzo De Luca ha firmato l’ordinanza contenente nuove misure di sicurezza anti. Leggi anche:—>Droga, 1.300 … L'articolo, dainall’aperto proviene da www.meteoweek.com.

