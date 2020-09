Covid, allarme della Ue: «In alcuni Stati la situazione è peggiore del picco di marzo». Italia a «rischio moderato» (Di giovedì 24 settembre 2020) «La situazione del Covid in alcuni Stati dell'Ue è anche peggiore del picco di marzo, questo è molto preoccupante. E significa che le misure di controllo adottate non sono... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 24 settembre 2020) «Ladelindell'Ue è anchedeldi, questo è molto preoccupante. E significa che le misure di controllo adottate non sono...

Sport_Mediaset : #Francia, allarme coronavirus: scendono da 5.000 a 1.000 gli spettatori allo stadio. La decisione del Governo per v… - HuffPostItalia : 'Con queste regole anti-Covid ci fermeremo entro due mesi'. L'allarme dell'Ad di Italo - alepaganotwit : ?ALLARME VACCINO COVID-19 SCELTO DAL PD: Altro Volontario con Patologia Neurologica nei Test AstraZeneca. Per l’azi… - PoliticaNewsNow : Roma, Cei: 'Per post-Covid, allarme cancro di burocrazia e mafie' - ottavio1974 : RT @davcarretta: Covid-19: la commissaria Ue alla Sanità, Stella Kyriakides, lancia l’allarme sulla seconda ondata. “La situazione in alc… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid allarme Covid, allarme della Ue: «In alcuni Stati la situazione è peggiore del picco di marzo». Italia a «rischio moderato» Il Messaggero Caserta. Parrucchieri ed estetiste in piazza contro gli abusivi

Parrucchieri, barbieri ed estetiste pronti a scendere in piazza per dire ‘no’ con forza all’abusivismo commerciale e artigianale. E’ un grido di allarme e di esasperazione quello che arriva da una cat ...

Coronavirus, l’allarme lanciato da Sileri: “Chiusura frontiere…”

Torna a parlare il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, per quanto riguarda la possibile chiusura delle frontiere: ecco la sua versione Il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, è stato ...

Parrucchieri, barbieri ed estetiste pronti a scendere in piazza per dire ‘no’ con forza all’abusivismo commerciale e artigianale. E’ un grido di allarme e di esasperazione quello che arriva da una cat ...Torna a parlare il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, per quanto riguarda la possibile chiusura delle frontiere: ecco la sua versione Il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, è stato ...