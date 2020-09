Covid a Caserta | si torna a morire «La vittima è un' anziana»

cronacacaserta : Coronavirus: +32 casi positivi nel Casertano, I COMUNI - cronacacaserta : I comuni del Casertano che NON riapriranno le scuole il 24 settembre: LISTA - occhio_notizie : Tracciamento dei contatti, chiusura della scuola e sanificazione degli ambienti dopo la scoperta del caso - cronacacaserta : Coronavirus: 28 nuovi casi positivi nel Casertano, 15 i guariti - cronacacaserta : I comuni del Casertano che NON riapriranno le scuole il 24 settembre: LISTA -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Caserta

Fanpage.it

Anche in Campania, seppur in ritardo rispetto al resto d'Italia, è iniziato l'anno scolastico 2020/2021. Le scuole stanno riaprendo a Napoli, Salerno, Caserta, Benevento e Avellino anche se non tutte.Nemmeno il coronavirus ferma Puliamo il Mondo: domani, in concomitanza alla Giornata mondiale di azione per la giustizia climatica, e poi il 26 e 27 settembre, la storica campagna di volontariato ambi ...