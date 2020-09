Covid-19 | Ministero Sviluppo Economico evacuato | un dipendente positivo

ItalyMFA : ??#COVID_19 | SPOSTAMENTI DA E PER L'ESTERO ??Informazioni aggiornate al #22settembre ?? - fanpage : Evacuato il Ministero dello Sviluppo Economico: caso Covid tra i dipendenti - Agenzia_Ansa : Niente somministrazione della Ru486 nei consultori, stop alla distribuzione in Day Hospital alla fine dell'emergenz… - Italia_Notizie : Un positivo al ministero dello Sviluppo: evacuati tutti i dipendenti - HannaPappalardo : RT @ItalyMFA: ??#COVID_19 | SPOSTAMENTI DA E PER L'ESTERO ??Informazioni aggiornate al #22settembre ?? -

Nel frattempo oggi non si sono verificati ulteriori nuovi casi di positività al Covid-19 di cittadini residenti nel nostro ... Malta e dai Paesi extra Schengen così come stabilito dal Ministero della ...Avezzano. È suonata la campanella nelle scuole abruzzese per un ritorno in classe dopo lo stop causato dall’emergenza coronavirus. Le scuole, per garantire un ritorno in sicurezza in classe per studen ...