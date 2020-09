Covid-19, l’allarme dell’Ue: “In alcuni Stati situazione peggiore di quella di marzo” (Di giovedì 24 settembre 2020) La commissaria per la Salute Stella Kyriakides ha lanciato un allarme affermando che in alcuni Stati dell’Ue la situazione relativa al Covid-19 è peggiore di quella di marzo. Prosegue l’aumento dei casi di contagio da Covid-19 in diverse nazioni dell’Europa, Italia compresa. I paesi che stanno registrando un’impennata maggiore sono Regno Unito, Francia e Spagna con … L'articolo Covid-19, l’allarme dell’Ue: “In alcuni Stati situazione peggiore di quella di marzo” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 24 settembre 2020) La commissaria per la Salute Stella Kyriakides ha lanciato un allarme affermando che indell’Ue larelativa al-19 èdidi marzo. Prosegue l’aumento dei casi di contagio da-19 in diverse nazioni dell’Europa, Italia compresa. I paesi che stanno registrando un’impennata maggiore sono Regno Unito, Francia e Spagna con … L'articolo-19, l’allarme dell’Ue: “Indidi marzo” proviene da YesLife.it.

