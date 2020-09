Covid-19, in Francia scattano nuove restrizioni e si vara la “zona scarlatta” (Di giovedì 24 settembre 2020) In Francia la situazione da Covid-19 precipita. A Marsiglia, Aix-en Provence e Guadalupa chiusi bar e ristoranti e nuove limitazioni in altre città Tornano a salire vertiginosamente i casi di coronavirus in Francia. Sono oltre 13mila in sole 24 ore e il governo corre ai ripari. A partire da lunedì bar e ristoranti resteranno chiusi … L'articolo Covid-19, in Francia scattano nuove restrizioni e si vara la “zona scarlatta” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 24 settembre 2020) Inla situazione da-19 precipita. A Marsiglia, Aix-en Provence e Guadalupa chiusi bar e ristoranti elimitazioni in altre città Tornano a salire vertiginosamente i casi di coronavirus in. Sono oltre 13mila in sole 24 ore e il governo corre ai ripari. A partire da lunedì bar e ristoranti resteranno chiusi … L'articolo-19, ine sila “zona scarlatta” proviene da YesLife.it.

