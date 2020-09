Covid-19: evacuato il Mise, un dipendente risultava positivo (Di giovedì 24 settembre 2020) Secondo quanto ha riferito dal ministero la sede sarà riaperta una volta ultimata la procedura di sanificazione Leggi su firenzepost (Di giovedì 24 settembre 2020) Secondo quanto ha riferito dal ministero la sede sarà riaperta una volta ultimata la procedura di sanificazione

valy_s : RT @Mcclane272: Evacuato il #mise per un positivo al tampone #covidiota. Mi chiedo:come è scattato l allarme? Uno starnuto, un colpo di tos… - FirenzePost : Covid-19: evacuato il Mise, un dipendente risultava positivo - iltuoHR : Evacuato un ministero per un caso covid. Giusto per non mettere in allarme nessuno. - Patrizi38016949 : RT @La7tv: #lariachetira Matteo Bassetti (infettivologo): 'Bisogna avere più pacatezza. Sono esagerazioni che portano la popolazione ad ave… - chiccadrago : RT @La7tv: #lariachetira Matteo Bassetti (infettivologo): 'Bisogna avere più pacatezza. Sono esagerazioni che portano la popolazione ad ave… -