Cossiga | Zanda | ‘ha vissuto in anni travagliati | di riforme e di sangue’ 2

(Adnkronos) – "è stato il tempo -ha ricordato Zanda- della nazionalizzazione dell'energia elettrica, delle leggi sull'università e sull'urbanistica, del Servizio sanitario nazionale, dello Statuto dei lavoratori, delle Regioni, della legge per l'attuazione del referendum, dell'obiezione di coscienza, della scuola media obbligatoria, della smilitarizzazione della Polizia, del divorzio e dell'aborto. è una lista enorme". "Ciascuna di queste riforme, realizzate in poco più di 10 anni, ha avuto un'importanza strategica. Oggi fa impressione ricordarle così, tutte in fila. riforme nate da confronti serrati in Parlamento tra grandi personalità politiche. anni di grandi travagli sui principi e sui ...

Sassari, 24 set. (Adnkronos) - "Non possiamo capire la complessa vicenda di Cossiga se non ricordiamo il contesto", gli anni Sessanta e Settanta, caratterizzati da "grandi trasformazioni e grandi rifo ...

Cossiga: Zanda, ‘in emergenza rispettare sempre democrazia e stato diritto’

Lo ha sottolineato il senatore Luigi Zanda, intervenendo al convegno organizzato dall’Università di Sassari nel decimo anniversario della morte di Francesco Cossiga. “Chi non ha vissuto quegli anni ...

Sassari, 24 set. (Adnkronos) - "Non possiamo capire la complessa vicenda di Cossiga se non ricordiamo il contesto", gli anni Sessanta e Settanta, caratterizzati da "grandi trasformazioni e grandi rifo ...Lo ha sottolineato il senatore Luigi Zanda, intervenendo al convegno organizzato dall'Università di Sassari nel decimo anniversario della morte di Francesco Cossiga.