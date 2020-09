Cossiga | Mattarella | ‘sua elezione a Capo Stato simbolo Quirinale presidio unità nazionale’

(Di giovedì 24 settembre 2020) Sassari, 24 set. (Adnkronos) – “Nel 1983 Francescovenne eletto presidente del Senato con una larghissima maggioranza. Alla guida di Palazzo Madama,si fece apprezzare per solidità e imparzialità. Questa fu premessa all’a Presidente della Repubblica, il 24 giugno 1985, che avvenne al primo scrutinio ‘cui posso ricordare di aver personalmente partecipato- con il consenso di oltre tre quarti dei grandi elettori, espressione di volontà unitaria nel sostenere la Presidenza della Repubblica comedi coesione del Paese attorno ai valori della Costituzione”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, ricordando, in una cerimonia all’Università di Sassari, Francesco ...

Sassari, 24 set. (Adnkronos) - Francesco Cossiga, dopo le dimissioni da ministro dell'Interno, "fu richiamato dal Presidente Pertini, come presidente del Consiglio, per risolvere la difficile crisi di ..."Francesco Cossiga fronteggiò l'attacco terrorista alla Repubblica e difese le istituzioni democratiche con il consenso del Parlamento, nel rispetto dello Stato di diritto e cercando di preservare, co ...