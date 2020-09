**Cossiga: Mattarella, 'artefice rinnovamento Servizi segreti dopo vicenda Piano Solo'** (Di giovedì 24 settembre 2020) Sassari 24 set. (Adnkronos) - "La prima esperienza" di Francesco Cossiga "nell'esecutivo cominciò nel 1966, in qualità di sottosegretario alla Difesa, e da subito gli vennero affidati incarichi molto delicati. I problemi aperti dalla vicenda del 'Piano Solo' lo videro impegnato nella promozione di un rinnovamento della struttura stessa dei Servizi di informazione e sicurezza, in coerenza con l'ordinamento democratico del Paese". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricordando, in una cerimonia all'Università di Sassari, il suo predecessore, nel decimo anniversario della morte. "Del processo di riforma dei Servizi, sollecitato anche dal Parlamento, Cossiga -ha sottolineato quindi il Capo dello Stato- fu indubbiamente tra ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Sassari 24 set. (Adnkronos) - "La prima esperienza" di Francesco Cossiga "nell'esecutivo cominciò nel 1966, in qualità di sottosegretario alla Difesa, e da subito gli vennero affidati incarichi molto delicati. I problemi aperti dalladel '' lo videro impegnato nella promozione di undella struttura stessa deidi informazione e sicurezza, in coerenza con l'ordinamento democratico del Paese". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, ricordando, in una cerimonia all'Università di Sassari, il suo predecessore, nel decimo anniversario della morte. "Del processo di riforma dei, sollecitato anche dal Parlamento, Cossiga -ha sottolineato quindi il Capo dello Stato- fu indubbiamente tra ...

