Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 24 settembre

I numeri coronavirus 24 settembre salgono rispetto alla giornata di ieri sia in termini di contagi che in termini di decessi. Dopo l'allarme lanciato oggi dall'Europa – che vede alcuni paesi a rischio impennata nuovi casi e morti peggio di come non fossero lo scorso marzo – in Italia la situazione rimanete comunque maggiormente sotto controllo rispetto agli altri paesi europei. Rimane – ovviamente – la necessità di comportarsi come le regole di distanziamento sociale comandano per mantenere buoni dati Covid. Le persone attualmente positive in Italia sono 46.780. Oggi i morti coronavirus sono 23 – dato che porta il totale dei decessi da inizio pandemia a 35.781 – mentre i nuovi contagi salgono a 1.786 nelle ultime 24 ore (per un totale di ...

