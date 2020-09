Cosa c'è dietro il patto europeo dei migranti. FdI smaschera il bluff di Bruxelles (Di giovedì 24 settembre 2020) Solo parole vuote che nulla cambieranno sulla gestione dei migranti. A smascherare la retorica di Bruxelles è l'europarlamentare di Fratelli d'Italia Sergio Berlato. "La Presidente Von der Leyen ha presentato al Parlamento europeo un piano per la ridistribuzione dei migranti tra i Paesi dell'Unione. Viene annunciato come il superamento degli accordi di Dublino, che hanno visto i paesi di frontiera, come l'Italia, sovraesposti a problemi di cui hanno dovuto farsi carico da soli. La Presidente pare dimenticarsi del fatto che la competenza in materia di sicurezza nazionale - e quindi di immigrazione- è in capo agli Stati Membri e non alla Commissione Europea. Gli Stati, come hanno sempre fatto, rifiuteranno di accogliere chi sceglie la strada ... Leggi su iltempo (Di giovedì 24 settembre 2020) Solo parole vuote che nulla cambieranno sulla gestione dei. Are la retorica di; l'europarlamentare di Fratelli d'Italia Sergio Berlato. "La Presidente Von der Leyen ha presentato al Parlamentoun piano per la ridistribuzione deitra i Paesi dell'Unione. Viene annunciato come il superamento degli accordi di Dublino, che hanno visto i paesi di frontiera, come l'Italia, sovraesposti a problemi di cui hanno dovuto farsi carico da soli. La Presidente pare dimenticarsi del fatto che la competenza in materia di sicurezza nazionale - e quindi di immigrazione-; in capo agli Stati Membri e non alla Commissione Europea. Gli Stati, come hanno sempre fatto, rifiuteranno di accogliere chi sceglie la strada ...

