Corriere: “È stato il ds Cherubini l’uomo Juventus a contattare il rettore della Statale di Perugia” (Di giovedì 24 settembre 2020) Per orientarsi nel labirinto dell’inchiesta di Perugia sull’esame di Suarez per ottenere la cittadinanza italiana, bisogna leggere Fiorenza Sarzanini del Corriere della Sera. È stata la prima a scrivere che ci sono state tre telefonate tra un’avvocatessa della Juventus e l’Università per Stranieri di Perugia (costringendo la legale a un comunicato in cui di fatto ammette tutto, dice solo che ha fatto solo da tramite). È stata la prima a scrivere il nome del personaggio pubblico di Perugia che per primo è stato contattato dalla Juventus. Si tratta di Maurizio Oliviero rettore della Statale di Perugia (un’altra università) che a lei ha rilasciato un’intervista in cui ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 24 settembre 2020) Per orientarsi nel labirinto dell’inchiesta di Perugia sull’esame di Suarez per ottenere la cittadinanza italiana, bisogna leggere Fiorenza Sarzanini delSera. È stata la prima a scrivere che ci sono state tre telefonate tra un’avvocatessae l’Università per Stranieri di Perugia (costringendo la legale a un comunicato in cui di fatto ammette tutto, dice solo che ha fatto solo da tramite). È stata la prima a scrivere il nome del personaggio pubblico di Perugia che per primo ècontattato dalla. Si tratta di Maurizio Olivierodi Perugia (un’altra università) che a lei ha rilasciato un’intervista in cui ...

Corriere : «Mi chiamò una persona dello staff della Juventus per sapere se nel mio ateneo si poteva sostenere il test. Qualche… - tancredipalmeri : Il rettore dell’Università di Perugia racconta di essere stato ringraziato da #Paratici giorni dopo l’esame. Nei p… - Corriere : #Briatore: «Chiedere scusa? A chi? E perché, perché dò lavoro? Dovrebbe essere il governo a chiedere scusa a noi im… - francescatosat7 : RT @federicofubini: Può in Europa (non in Venezuela, non nella Russia di Putin) un governo subordinare l’interruzione di una procedura puni… - MTomaselli97 : RT @mike_fusco: 'Si valuta il coinvolgimento di Agricola' (La Repubblica) 'Campionato drogato' (Corriere dello Sport) 'Il cliente potrebbe… -

Ultime Notizie dalla rete : Corriere stato Ex Ilva, per il rilancio servono 3 miliardi: lo Stato entra con Invitalia Corriere della Sera Corrieri aerei internazionali: regole uniformi per rilancio Paese

Roma, 24 set. (askanews) - Durante i mesi del lockdown dovuti all'emergenza coronavirus hanno fatto la loro parte e, guardando al futuro, rivendicano il loro ruolo come "essenziale" per il rilancio de ...

L’autostrada Bg-Mi compie 83 anni Quando il casello era una «casetta»

L’opera è stata realizzata in tempi record - pare prima che fosse ufficializzata l’approvazione del progetto - dalla Società Anonima Bergamasca per la Costruzione ed Esercizio di Autovie, che ...

Roma, 24 set. (askanews) - Durante i mesi del lockdown dovuti all'emergenza coronavirus hanno fatto la loro parte e, guardando al futuro, rivendicano il loro ruolo come "essenziale" per il rilancio de ...L’opera è stata realizzata in tempi record - pare prima che fosse ufficializzata l’approvazione del progetto - dalla Società Anonima Bergamasca per la Costruzione ed Esercizio di Autovie, che ...