Corriere: caso Suarez, per fare prima, a Perugia avevano pensato di fargli fare l’esame online (Di giovedì 24 settembre 2020) Il Corriere della Sera racconta che dalle intercettazioni della Guardia di Finanza sul caso esame falso di Suarez è emerso un altro particolare: “l’eventualità che, per fare in fretta come richiesto, l’esame al bomber del Barcellona si potesse svolgere online ma con il calciatore presente in territorio italiano, presso l’ambasciata in Spagna“. Un’ipotesi poi tramontata, poiché è stato deciso di anticipare la prova. “Oltre a quella già fissata per il 22 settembre ne è stata indetta una «straordinaria» per il 17. Dedicata a Suarez e altri tre aspiranti italiani, con il pretesto di «esigenze logistiche e di sicurezza legate all’occupazione delle aule»; un ulteriore falso ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 24 settembre 2020) Ildella Sera racconta che dalle intercettazioni della Guardia di Finanza sulesame falso diè emerso un altro particolare: “l’eventualità che, perin fretta come richiesto, l’esame al bomber del Barcellona si potesse svolgere online ma con il calciatore presente in territorio italiano, presso l’ambasciata in Spagna“. Un’ipotesi poi tramontata, poiché è stato deciso di anticipare la prova. “Oltre a quella già fissata per il 22 settembre ne è stata indetta una «straordinaria» per il 17. Dedicata ae altri tre aspiranti italiani, con il pretesto di «esigenze logistiche e di sicurezza legate all’occupazione delle aule»; un ulteriore falso ...

Corriere : Caso DiaSorin, la Finanza copia i dati del telefono di Fontana - Corriere : Caos M5S, scoppia il caso Crimi Grillo: non credo nel Parlamento - Corriere : Caso Diasorin, Finanza copia i dati del telefono di Fontana e Gallera - napolista : Corriere: caso #Suarez, per fare prima, a Perugia avevano pensato di fargli fare l’esame online L’uruguaiano avreb… - mangiapane_vito : @ArcangeloTito @Corriere In qualunque caso che c'entra la chiamata di Paratici? La cittadinanza esula dal contesto… -