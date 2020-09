Coronavirus, ultime notizie dal mondo. Francia, Parigi diventa “zona scarlatta”, bar e ristoranti chiusi a Marsiglia. Israele, lockdown dal 9 ottobre (Di giovedì 24 settembre 2020) Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale Coronavirus ultime notizie – Sono oltre 31 milioni i casi di Coronavirus finora accertati nel mondo: la pandemia ha provocato fin qui più di 962mila morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, giovedì 24 settembre 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 7,20 – Francia alza allerta, bar chiusi a Marsiglia e in tutto il Sud – Il governo francese ha annunciato nuove misure draconiane per combattere la diffusione ... Leggi su tpi (Di giovedì 24 settembre 2020)dal: tutte le news in tempo reale– Sono oltre 31 milioni i casi difinora accertati nel: la pandemia ha provocato fin qui più di 962mila morti. Qui lesul Covid-19 in Italia. Di seguito ledalsuldi oggi, giovedì 24 settembre 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 7,20 –alza allerta, bare in tutto il Sud – Il governo francese ha annunciato nuove misure draconiane per combattere la diffusione ...

