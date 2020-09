Coronavirus, Spagna: più di 31mila morti. In Germania oltre 2mila nuovi contagi. India, muore ministro per Covid-19 (Di giovedì 24 settembre 2020) Marsiglia chiude ristoranti e bar, la Spagna fa fronte a un costante incremento dei casi, specialmente nella regione di Madrid, mentre in Germania tornano ad aumentare le infezioni. La diffusione del contagio riprende vigore in Europa, ma anche in altri Paesi del mondo – tra cui Messico e India – la situazione resta critica. Germania – I nuovi dati dell’Istituto Robert Koch parlano di 2.143 nuovi casi e altri 19 decessi, a fronte dei 1.769 contagi e dei 13 morti segnalati ieri. In totale nel Paese si registrano 278.070 casi e 9.428 vittime dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Sono invece circa 246.900 le persone guarite. Spagna – A oggi i morti da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Marsiglia chiude ristoranti e bar, lafa fronte a un costante incremento dei casi, specialmente nella regione di Madrid, mentre intornano ad aumentare le infezioni. La diffusione delo riprende vigore in Europa, ma anche in altri Paesi del mondo – tra cui Messico e– la situazione resta critica.– Idati dell’Istituto Robert Koch parlano di 2.143casi e altri 19 decessi, a fronte dei 1.769e dei 13segnalati ieri. In totale nel Paese si registrano 278.070 casi e 9.428 vittime dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Sono invece circa 246.900 le persone guarite.– A oggi ida ...

