Coronavirus Sicilia | il bollettino del 24 settembre 2020 | 125 nuovi casi | la situazione a Palermo

(Di giovedì 24 settembre 2020) Sono 125 idiregistrati innella giornata del 24, 49 in più rispetto alla giornata di ieri.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute. Al momento gli attuali positivi nell’Isola sono 2.461, 237 sono le persone ricoverate con sintomi in ospedale (+7 rispetto alla giornata di ieri), di cui 16 in terapia intensiva (= rispetto a ieri). 2.214 sono le persone in isolamento domiciliare.Inoltre, tra i 125contagi,resta la provincia dove il virus circola maggiormente con un +54, poi Catania 31, Trapani 17, Messina 6, Agrigento e Caltanissetta 5, Siracusa 3 ed Enna 2.

Lezioni a distanza in una classe del liceo classico Umberto di Palermo a causa di un sospetto caso di Coronavirus. Si tratta di una quinta che fa la dad in via prudenziale perchè uno studente avrebbe ...(ANSA) - PALERMO, 24 SET - Sono 125 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 2461 i contagiati, 253 ricoverati in ospedale, 16 dei quali in terapia intensiva, 2.208 i ...