Coronavirus, Regno Unito: nuovo record di casi da maggio. Ue avverte: “In alcuni Stati la situazione è peggiore del picco di marzo” (Di giovedì 24 settembre 2020) In Gran Bretagna continua a crescere il numero di contagi giornalieri. Nelle ultime 24 ore è stato registrato un nuovo record da maggio, con altri 6.634 contagi contro i 6.178 di ieri. In lieve aumento pure i morti, stimati in altri 40 contro 37 censiti ieri, fino a una somma ufficiale di poco sotto i 42mila dall’inizio della pandemia. Marsiglia chiude ristoranti e bar, la Spagna fa fronte a un costante incremento dei casi, specialmente nella regione di Madrid, mentre in Germania tornano ad aumentare le infezioni. La diffusione del contagio riprende vigore in Europa, con numeri giornalieri allarmanti in molti Paesi. Per la commissaria europea alla Salute, Stella Kyriakides, “la situazione del Covid-19 in alcuni Stati dell’Ue è anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) In Gran Bretagna continua a crescere il numero di contagi giornalieri. Nelle ultime 24 ore è stato registrato unda, con altri 6.634 contagi contro i 6.178 di ieri. In lieve aumento pure i morti, stimati in altri 40 contro 37 censiti ieri, fino a una somma ufficiale di poco sotto i 42mila dall’inizio della pandemia. Marsiglia chiude ristoranti e bar, la Spagna fa fronte a un costante incremento dei, specialmente nella regione di Madrid, mentre in Germania tornano ad aumentare le infezioni. La diffusione del contagio riprende vigore in Europa, con numeri giornalieri allarmanti in molti Paesi. Per la commissaria europea alla Salute, Stella Kyriakides, “ladel Covid-19 indell’Ue è anche ...

