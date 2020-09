Coronavirus | record di nuovi casi in Francia | oltre 16mila nelle ultime 24 ore

(Di giovedì 24 settembre 2020) Nel pieno delle polemiche per la nuova stretta sulle regole sanitarie, sullapiombano le nuove cifredei contagi : 16.096 , secondo quanto comunicato dal governo, soltanto...

Agenzia_Ansa : Salgono i contagi (+1640) ma è record di tamponi, 20 morti #ANSA #coronavirus #salute - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, #RegnoUnito supera i 6.000 contagi, 37 i morti. Nuovo record in #Israele #ANSA - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: salgono i casi (+1.786) e il numero di vittime. Il ministro Speranza: è ancora dura, serve l'impegno… - kharbana : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus: i casi salgono a 1.786, nuovo record di tamponi . Aumentano anche i morti, 23 nelle ultime 24 ore #Covid #A… - AgnSweetie : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus: salgono i casi (+1.786) e il numero di vittime. Il ministro Speranza: è ancora dura, serve l'impegno di tut… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus record

Record storico di contagi di Covid-19 in Francia: 16.096 in 24 ore. Le nuove cifre piombano su Parigi nel pieno delle polemiche per la nuova stretta sulle regole sanitarie. Le ha comunicate il governo ...Milano, 24 set. (LaPresse) - La Francia ha registrato un nuovo record giornaliero di casi di Covid-19. Secondo i dati riportati dal ministero della Salute, sono stati rilevati 16.096 contagi e 52 dece ...