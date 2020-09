Coronavirus | positivo l’attaccante del Milan Ibrahimovic

Leggi su open.online

(Di giovedì 24 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 24 settembreZlatanal. La notizia della positività dell’attaccante delè emersa con l’ultimo giro di tamponi disposto dal club rossonero, dopo che il difensore brasiliano Leo Duarte era risultato contagiato. Stando a quanto comunicato dal club, «tutti gli altri tamponi effettuati sul gruppo squadra sono risultati negativi».compirà 39 anni tra una settimana e a questo punto dovrà passare il compleanno in quarantena. Ildovrà già stasera a fare a meno di lui nella partita di accesso all’Europa League contro il Bodø-Glimt, a San Siro. Non solo. L’attaccante svedese dovrà saltare ...