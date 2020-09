Coronavirus, oggi in Italia altri 23 morti: stabile l’aumento dei nuovi casi positivi, raggiunti i 110 mila tamponi giornalieri [DETTAGLI] (Di giovedì 24 settembre 2020) I dati ufficiali sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 23 morti, 1.097 guariti e 1.786 nuovi casi su 108.019 tamponi. oggi è risultato positivo l’1,65% dei tamponi effettuati, in linea con il dato dei giorni scorsi. Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi sono state oggi Veneto (248), Lazio (230), Lombardia (229), Campania (195), Toscana (156), Sicilia (125), Piemonte (104), Liguria (102) ed Emilia Romagna (99). La Regione più virtuosa resta la Calabria, con appena 9 nuovi casi positivi. Il bilancio aggiornato ad oggi in ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 24 settembre 2020) I dati ufficiali sulla pandemia diforniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore inci sono stati 23, 1.097 guariti e 1.786su 108.019è risultato positivo l’1,65% deieffettuati, in linea con il dato dei giorni scorsi. Le Regioni con il più alto numero disono stateVeneto (248), Lazio (230), Lombardia (229), Campania (195), Toscana (156), Sicilia (125), Piemonte (104), Liguria (102) ed Emilia Romagna (99). La Regione più virtuosa resta la Calabria, con appena 9. Il bilancio aggiornato adin ...

