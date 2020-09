Coronavirus, oggi in Italia 1.786 nuovi casi e 23 morti su 108mila tamponi (Di giovedì 24 settembre 2020) Sono 1.786 i nuovi casi di tampone positivi oggi, su 108.019 tamponi effettuati (ieri 103.696), per un rapporto tamponi/casi pari a 60,5 (poco diverso dai 62,7 di ieri). Le... Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 24 settembre 2020) Sono 1.786 idi tampone positivi, su 108.019effettuati (ieri 103.696), per un rapportopari a 60,5 (poco diverso dai 62,7 di ieri). Le...

