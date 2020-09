Coronavirus, obbligo mascherine all’aperto in Campania e Liguria (Di giovedì 24 settembre 2020) La recrudescenza del numero di positivi al Coronavirus Sars-Cov2 e, soprattutto, l'incremento di casi più seri d'infezione da Covid-19 ha indotto i governatori di Campania e Liguria a ripristinare l'obbligo di indossare le mascherine protettive anche all'aperto. In Campania, regione balzata in cima alla classifica delle zone con più alti numeri di contagio, il governatore Vincenzo De Luca, ha firmato la relativa ordinanza a conclusione della riunione dell'Unità di crisi. L'obbligo vale su tutto il territorio regionale, dal 24 settembre 2020 al 4 ottobre 2020, salvo ulteriori provvedimenti, assieme ad altre indicazioni come la misurazione della temperatura ai clienti a carico dei titolari di esercizi commerciali, dispenser di gel igienizzante e ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 24 settembre 2020) La recrudescenza del numero di positivi alSars-Cov2 e, soprattutto, l'incremento di casi più seri d'infezione da Covid-19 ha indotto i governatori dia ripristinare l'di indossare leprotettive anche all'aperto. In, regione balzata in cima alla classifica delle zone con più alti numeri di contagio, il governatore Vincenzo De Luca, ha firmato la relativa ordinanza a conclusione della riunione dell'Unità di crisi. L'vale su tutto il territorio regionale, dal 24 settembre 2020 al 4 ottobre 2020, salvo ulteriori provvedimenti, assieme ad altre indicazioni come la misurazione della temperatura ai clienti a carico dei titolari di esercizi commerciali, dispenser di gel igienizzante e ...

