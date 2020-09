Coronavirus, obbligo di mascherina anche all’aperto in Campania (Di giovedì 24 settembre 2020) (Teleborsa) – A conclusione della riunione dell’Unità di Crisi, il Presidente Vincenzo De Luca ha firmato l’ordinanza che contiene ulteriori misure per la prevenzione e la sicurezza. Su tutto il territorio della Regione Campania, a partire da oggi e fino al 4 ottobre 2020, è stato infatti disposto l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto, a prescindere dalla distanza interpersonale. “Occorre – ha dichiarato il Presidente De Luca – ripristinare immediatamente comportamenti responsabili, a maggior ragione con l’apertura delle scuole. Se vogliamo evitare chiusure generalizzate è necessario il massimo rigore”. L’ordinanza campana segue quella di ieri sera firmata dal presidente della Liguria Giovanni Toti che, d’accordo con il sindaco di ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 24 settembre 2020) (Teleborsa) – A conclusione della riunione dell’Unità di Crisi, il Presidente Vincenzo De Luca ha firmato l’ordinanza che contiene ulteriori misure per la prevenzione e la sicurezza. Su tutto il territorio della Regione, a partire da oggi e fino al 4 ottobre 2020, è stato infatti disposto l’di indossare laall’aperto, a prescindere dalla distanza interpersonale. “Occorre – ha dichiarato il Presidente De Luca – ripristinare immediatamente comportamenti responsabili, a maggior ragione con l’apertura delle scuole. Se vogliamo evitare chiusure generalizzate è necessario il massimo rigore”. L’ordinanza campana segue quella di ieri sera firmata dal presidente della Liguria Giovanni Toti che, d’accordo con il sindaco di ...

