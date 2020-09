Coronavirus: nuovo picco di 6.634 casi in Gb, 40 i morti (Di giovedì 24 settembre 2020) nuovo record di casi giornalieri di Coronavirus in Gran Bretagna da maggio: sono infatti 6.634 i nuovi contagi, dato in aumento rispetto ai 6.178 di mercoledì. Nelle ultime 24 ore ci sono stati anche ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 24 settembre 2020)record digiornalieri diin Gran Bretagna da maggio: sono infatti 6.634 i nuovi contagi, dato in aumento rispetto ai 6.178 di mercoledì. Nelle ultime 24 ore ci sono stati anche ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, #RegnoUnito supera i 6.000 contagi, 37 i morti. Nuovo record in #Israele #ANSA - SkyTG24 : Covid-19, tra ottobre e novembre possibile nuovo picco in Italia: lo studio - Am_Parente : Solo mantenendo alta la guardia possiamo evitare di tornare di nuovo in condizioni di emergenza a causa del coronav… - Piergiulio58 : Coronavirus, Regno Unito: nuovo record di casi da maggio. Ue avverte: 'In alcuni Stati la situazione è peggiore del… - arual812 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus: nuovo picco di 6.634 casi in Gb, 40 i morti #CORONAVIRUS -