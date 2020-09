Coronavirus, nuova ordinanza firmata poco fa: scatta il nuovo obbligo (Di giovedì 24 settembre 2020) Torna l'obbligo di mascherina all'esterno in Campania a tutte le ore del giorno. La decisione poco fa, a conclusione della riunione dell’Unità di Crisi Covid-19. Il Presidente Vincenzo De Luca ha firmato l’ordinanza che contiene ulteriori misure per la prevenzione e la sicurezza; si tratta del suo primo atto dopo la rielezione alle Regionali del 20 e 21 settembre. Riepilogando: su tutto il territorio regionale, con decorrenza dal 24 settembre 2020 e fino al 4 ottobre 2020, fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza della rilevazione quotidiana dei dati epidemiologici della regione, viene disposto l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. Al momento, lo ricordiamo, secondo una disposizione del ministero della Salute, vigeva ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 24 settembre 2020) Torna l'di mascherina all'esterno in Campania a tutte le ore del giorno. La decisionefa, a conclusione della riunione dell’Unità di Crisi Covid-19. Il Presidente Vincenzo De Luca ha firmato l’che contiene ulteriori misure per la prevenzione e la sicurezza; si tratta del suo primo atto dopo la rielezione alle Regionali del 20 e 21 settembre. Riepilogando: su tutto il territorio regionale, con decorrenza dal 24 settembre 2020 e fino al 4 ottobre 2020, fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza della rilevazione quotidiana dei dati epidemiologici della regione, viene disposto l’di indossare la mascherina all’aperto. Al momento, lo ricordiamo, secondo una disposizione del ministero della Salute, vigeva ...

