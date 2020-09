Coronavirus | Mattarella | ‘italiani amano libertà ma anche serietà’ 2

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 24 settembre 2020) (Adnkronos) – “Talvolta -dissein quell’occasione- viene evocato il tema della violazione delle regole di cautela sanitaria come espressione di libertà. Non vi sono valori che si collochino al centro della democrazia come la libertà. Naturalmente occorre tener contodel dovere di equilibrio con il valore della vita, evitando di confondere la libertà con il diritto far ammalare altri”.L'articolo, ‘italianilibertà maserietà’ (2) CalcioWeb.