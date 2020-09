Coronavirus, mascherina anche all’aperto nel centro storico di Genova. L’ordinanza regionale per arginare i contagi (Di giovedì 24 settembre 2020) mascherina anche in luoghi pubblici e aperti al pubblico per tutte le 24 ore in una serie di vie del centro storico di Genova a ridosso del porto antico fino alla barriera dogana del porto. La Regione Liguria ha emanato mercoledì un’ordinanza per garantire il distanziamento nel centro storico del capoluogo a seguito dell’aumento dei casi di Covid. Allo scopo di contrastare la diffusione dei casi in particolare nella città vecchia, il governatore Giovanni Toti, d’accordo con il sindaco di Genova Marco Bucci e con i vertici sanitari, ha deciso una serie di misure prudenziali che entrano in vigore da subito fino alla revoca. Nella nuova ordinanza emanata dalla Regione vengono inoltre prorogate le misure già assunte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020)in luoghi pubblici e aperti al pubblico per tutte le 24 ore in una serie di vie deldia ridosso del porto antico fino alla barriera dogana del porto. La Regione Liguria ha emanato mercoledì un’ordinanza per garantire il distanziamento neldel capoluogo a seguito dell’aumento dei casi di Covid. Allo scopo di contrastare la diffusione dei casi in particolare nella città vecchia, il governatore Giovanni Toti, d’accordo con il sindaco diMarco Bucci e con i vertici sanitari, ha deciso una serie di misure prudenziali che entrano in vigore da subito fino alla revoca. Nella nuova ordinanza emanata dalla Regione vengono inoltre prorogate le misure già assunte ...

repubblica : Coronavirus, in Liguria 108 nuovi casi, a Genova mascherina obbligatoria in centro storico [aggiornamento delle 20:… - SkyTG24 : Coronavirus, a Genova mascherina obbligatoria in centro storico dopo l'aumento dei casi - fanpage : Genova. Obbligo di mascherina all'aperto. Ad annunciarlo è stato il Governatore della Liguria - fattoquotidiano : Coronavirus, mascherina anche all’aperto nel centro storico di Genova. L’ordinanza regionale per arginare i contagi - clikservernet : Coronavirus, mascherina anche all’aperto nel centro storico di Genova. L’ordinanza regionale per arginare i contagi -