Coronavirus Lombardia | bollettino oggi 24 settembre

Milano, 24 settembre 2020 - Attesi nel pomeriggio i dati sui nuovi contagi da Coronavirus di oggi, giovedì 24 settembre. Ieri erano ancora sotto i 200, 196 per l'esatezza, i nuovi casi di Coronavirus

ROMA (ITALPRESS) – Ancora in aumento i casi di Coronavirus in Italia ... sono Veneto (248), Lazio (230), Lombardia (229), Campania (195) e Toscana (156).

Coronavirus: 10 decessi in Lombardia, 229 nuovi casi

(ANSA) - MILANO, 24 SET - Sono stati dieci i decessi per coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore per un totale di 16.935 morti Secondo i dati della Regione sono invece stati 229 i nuovi casi posi ...

